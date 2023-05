Gasolina: concorrência derruba preço até R$ 3,66 em Macapá

Postos de combustíveis de Macapá fazem promoção relâmpago de gasolina.

Por ANDRÉ SILVA

Alguns postos de gasolina de Macapá decidiram fazer uma promoção de combustível antes do dia que entra em vigor a aplicação da nova alíquota de ICMS de R$ 1,22 sobre cada litro vendido. O imposto único para todos os estados e o Distrito Federal começa a valer a partir desta quinta-feira, 1º de junho.

As filas se formaram em alguns postos da capital, que passaram a praticar o preço que ia de R$ 3,66 a R$ 3,79. O valor é R$ 1 a menos do que o preço médio. Na Rua Hildemar Maia, na esquina com Feliciano Coelho, no Bairro Santa Rita, o valor da gasolina estava R$ 3,66 nesta manhã.

O mecânico Gilberto Rocha, 46 anos, que esperava a sua vez chegar, disse que viu a promoção e decidiu parar e aproveitar porque, segundo ele, quando a nova alíquota passar a valer, o preço vai subir.

“Eles baixaram o preço e não entendi o que aconteceu. Amanhã começa a valer o novo imposto e acho que vai pra mais de cinco reais. Aqui, era R$ 4,74, e agora está assim [R$ 3,66]. Parei pra aproveitar e encher o tanque. Aproveitar, né”.

O portal selesnafes.com tentou falar com os gerentes de postos para que eles explicassem o motivo da redução do preço, mas eles preferiram não se manifestar.

Alíquota única

Por determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) – entidade que regula a política fiscal no Brasil – o Distrito Federal e os estados passarão a praticar o imposto único de R$ 1,22.

Na prática, isto significa que do preço de cada litro que entra no tanque do consumidor, R$ 1,22 vai para os cofres dos governos estaduais. Por isto, no Amapá, o reajuste com o novo imposto deve girar em torno da casa de R$ 0,30 (trinta centavos), já que com a atual alíquota de 18%, a cada litro comprado nas bombas, o Estado fica com R$ 0,92 – restando apenas os R$ 0,30 para atingir o valor do novo tributo único.