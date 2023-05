Guarda Civil prende dupla com arma falsa em moto roubada

Dupla foi presa nas proximidades da praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá. Condutor tinha uma réplica de revólver.

Por OLHO DE BOTO

Uma patrulha da Guarda Municipal prendeu dois homens, de 20 e 22 anos, numa motocicleta roubada e com um simulacro de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (1), nas proximidades da praça Floriano Peixoto, região central de Macapá.

O flagrante aconteceu na esquina da Rua General Rondon com a Avenida Antônio Coelho de Carvalho, após a dupla ser denunciada por um cidadão, que percebeu irregularidades no veículo em que os suspeitos estavam e avisou uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Durante a abordagem, os agentes descobriram que a motocicleta havia sido roubada há uma semana. A suspeita é que ela vinha sendo utilizada na prática de assaltos na capital.

De acordo com o guarda civil Armando, responsável pela ocorrência, o condutor da motocicleta, Guilherme Leão Pantoja, que já tem passagem por roubo, era quem estava com o simulacro na cintura, inclusive, já é conhecido pela prática roubo. Ele e o passageiro, identificado como Thiago Rafael Pantoja, foram levados para o Ciosp do Pacoval.

O dono da moto compareceu na delegacia e reconheceu os dois como autores do roubo uma semana atrás.