Hackers ‘sequestram’ página da prefeitura de Macapá no Facebook

Prefeitura informou que trocou senhas e servidores que administravam a rede social

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá confirmou, na noite desta terça-feira (2), que teve o perfil oficial no Facebook raqueado. O episódio durou tempo suficiente para que os criminosos criassem alguns “desconfortos institucionais”.

O ataque ocorreu no período da tarde. Os responsáveis conseguiram, entre outras coisas, publicar críticas pesadas a personalidades públicas, como foi o caso do prefeito de Tartarugalzinho Bruno Mineiro (UB), numa reportagem compartilhada na página do Portal SN no Facebook.

A matéria relatou que o TSE manteve a quebra de sigilo dele e do vice, Javã Castanho, que são suspeitos de abuso de poder econômico na eleição da primeira-dama, Liliane Abreu, hoje deputada estadual.

“Vai perder o cargo e ficar inelegível, se Deus quiser”, publicaram os hackers utilizando a conta da prefeitura de Macapá.

Em nota, a prefeitura informou que a invasão hacker da conta está sendo investigada para a identificação e responsabilização criminal dos envolvidos.

No início da noite, os técnicos trocaram as senhas e substituíram os servidores que tinham autorização para administrar a página.