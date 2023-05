Homem é executado a tiros perto de terminal de ônibus

Corpo foi removido pela Polícia Científica. Crime ocorreu no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá ainda não identificou a autoria de um homicídio ocorrido no início da madrugada desta quarta-feira (3), no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

O caso, tratado pelos investigadores da Delegacia de Homicídios como possível execução motivada por acerto de contas, aconteceu por volta de 1h, nas proximidades do terminal de ônibus.

Rogério Gonçalves Fialho, de 30 anos, estava caído em meio a uma poça de sangue, baleado, na Travessa Santo Expedido, quando foi encontrado pelos militares do 8º Batalhão. Em seguida, o socorro médico foi chamado e confirmou que ele já estava sem vida.

O delegado Rogério Campos, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe), acompanhou os trabalhos da perícia e buscou por possíveis testemunhas, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido responsabilizado pelo ataque a tiros.

A Polícia Civil prossegue nas buscas pela elucidação do Crime e disponibiliza o Disk Denúncia (96) 99170 4302.