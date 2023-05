Homem que ajudava esposa a vender comida é morto com 10 tiros

Crime ocorreu no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que ajudava a esposa na venda de comida e bebidas foi morto com pelo menos 10 tiros na noite desta terça-feira (23), no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 18h, na 21ª Avenida.

Luiz Carlos Silva dos Santos, de 36 anos, estava em casa, onde também funciona o empreendimento do casal quando foi surpreendido pelos criminosos.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil do Amapá, apurou que a vítima estava de costas para a rua, enquanto fazia a manutenção de um velho freezer, foi quando foi atacada no puxadinho do comércio por dois atiradores, que surgiram de uma área de pontes.

Quando tiveram certeza que José Carlos não sobreviveria ao ataque a tiros, os bandidos cessaram os disparos e correram usando a mesma área de pontes como rota de fuga, localizada a poucos metros do local do crime. Testemunhas disseram que havia um terceiro bandido dando cobertura aos comparsas.

Até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso, mas os investigadores da Polícia Civil já têm pistas dos possíveis executores.

O delegado acredita que a vítima tenha sido morta a mando de facções criminosas que disputam a região pelo domínio de território, mas a motivação ainda é desconhecida.

Segundo a polícia, José Carlos tinha passagem por tráfico de drogas e também já havia sido indiciado por receptação de roubo. Mesmo com esse histórico no sistema, a vítima tinha boa fama na vizinhança.

“Segundo informações de populares e de vizinhos, ele [José Carlos] era uma pessoa tranquila, não tinha problemas com drogas e nem ameaças, não era muito de sair, trabalhava ajudando a esposa na venda comida e bebidas. Então, mesmo com esse histórico, a motivação, por enquanto, é desconhecida”, comentou o delegado.