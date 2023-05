Influenza: busca ativa aumenta cobertura vacinal em Santana

No grupo prioritário, mais de 20 mil doses de vacinas já foram aplicadas.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Segundo maior município do estado em dados populacionais, Santana, a 17 km de Macapá, conseguiu avançar na imunização contra a influenza e chegou a 71,65% do público alvo. Agora faltam 18,35% para atingir a meta de 95% estabelecida pela Secretaria de Saúde do Município.

Os dados são do último boletim epidemiológico estadual, divulgado no domingo (28). A cobertura vacinal contra a influenza chegou a 12.262 (80,01%) de crianças do município que já tomaram a 1ª, 2ª ou doses únicas.

O grupo prioritário de gestantes, atingiu 1.647 (53,92%) de mulheres já vacinadas. Os números mostram que a ações de busca ativa, van da vacina e funcionamento com horário estendido das UBS’s, têm surtido efeito.

A população que reside em áreas rurais também já recebeu vacinas. A imunização contribui ainda para a redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o surto da síndrome gripal.

Dos grupos prioritários – crianças, gestantes, idosos, puérperas e indígenas – 20.918 doses já foram aplicadas.

A influenza é uma causadora das síndromes grupais que colocaram o Amapá em situação de emergência desde 13 de maio, com leitos infantis, clínicos e de UTI, todos ocupados. Seis crianças morreram.