Inquérito que apurava maus-tratos à onça do Bioparque é arquivado

Menino visita onça Fera em cativeiro do Bioparque de Macapá. Promotor do caso disse que cobrava laudo da Politec desde 2021

Por SELES NAFES

O promotor de justiça Afonso Pereira arquivou o inquérito que investigava as condições em que a única onça do Bioparque de Macapá está sendo mantida. A denúncia de maus-tratos, segundo ele, não foi comprovada.

As condições do animal começaram a ser investigadas há mais de dois anos. “Fera”, nome da onça pintada, estaria apresentando sinais de estresse em relação ao público. A suspeita era de que a jaula onde a onça é mantida seria pequena para o porte do animal, que é um macho adulto.

A Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Civil do Amapá encaminhou o inquérito para o Ministério Público sem o laudo da Politec, ainda em 2021. Durante mais de dois anos, o MP solicitou o laudo, sem sucesso.

A perícia no cativeiro do felino só foi realizada neste ano, após mudança da direção da Politec.

“No ano atual, de 2023, a Politec encaminhou o referido laudo que dispõe que o Fera encontra-se adaptado às condições de vida atualmente, sem risco que comprometa a sua sanidade e integridade física”, comentou o promotor.

Um laudo do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Manaus (AM) comprovou que a onça está quase cega por causa de enfermidades, “sendo inclusive dispensada atenção diferenciada ao referido animal no que diz respeito aos cuidados, devido o mesmo ser a principal atração do parque”.