Jovem de 17 anos é executado a tiros no centro de Santana

Vítima recebeu pelo menos três disparos de arma de fogo

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (17), no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá. Claudimir de Souza Silva, conhecido pelo apelido de “Calabresa”, transitava em uma bicicleta quando recebeu pelo menos três disparos de arma de fogo e acabou morrendo no local. O crime possui características de execução.

Segundo informações de populares repassadas à Polícia Militar do Amapá, a vítima transitava no sentido Paraíso/Centro quando um indivíduo desceu de um veículo de cor preta e efetuou vários disparos em direção ao jovem.

Testemunhas relataram que o atirador vestia uma camisa manga longa azul escura e logo em seguida fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

A PM fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Técnico Científica (Politec), que realizou a perícia na área, recolheu cartuchos de revólver que ficaram caídos na cena do crime e fez a remoção do cadáver.

A Polícia Civil vai investigar o crime. Claudimir não tinha passagens pela polícia.