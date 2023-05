Jovem desaparecido há 8 dias é encontrado morto em poço

Corpo foi achado por moradores da região que sentiram o mau cheiro no Ramal do Gaúcho, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um jovem que estava desaparecido há uma semana foi achado no fim da manhã de hoje (2) em um buraco de um poço num matagal do Ramal do Gaúcho, na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá,

Bruno William da Luz Oliveira, de 24 anos, havia sido visto pela última vez no dia 24, no bairro Jardim de Deus, em Santana, próximo de onde o cadáver foi encontrado por moradores das redondezas, depois que sentiram o mau cheiro.

O delegado Jurandir Bentes da 1ª DP de Santana determinou a remoção do corpo, que já estava em estágio de decomposição. A Polícia Científica, não informou sobre sinais de violência.