Jovem é executado em praça no meio de famílias

Crime ocorreu no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi executado em praça pública por dois criminosos que estavam de bicicletas e vestidos com camisas branca e vermelha.

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (16), no Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá.

No local, o delegado Rogério Campos, da 1ª DP, apurou que no momento do ataque havia várias pessoas transitando e se divertindo na pracinha do bairro. Mesmo assim, a dupla não se intimidou, aproximou-se e disparou pelo menos 6 tiros de revólver em Luiz Fernando Oliveira dos Santos, que acabou morrendo antes da chegada do socorro médico.

As Polícias Civil e Militar fizeram incursões pela região, contudo, os bandidos conseguiram escapar. O delegado agora busca identificar os indivíduos e saber a motivação da execução. Uma das suspeitas é que o homicídio esteja relacionado com acerto de contas.

“Algumas informações iniciais dão conta que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas, mas isso ainda não está confirmado. A gente vai checar, a partir de agora”, pontuou Campos.

No mês de fevereiro, a praça já havia sido palco de outra execução, no dia 10, quando Mayke Santos Gomes, de 25 anos, foi morto em circunstâncias parecidas.