Jovem é preso com colete à prova de balas da Senasp

O suspeito de 18 anos disse que ia guardar o colete obedecendo ordem de um traficante

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi preso enquanto transportava um colete balístico da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), dentro de uma maleta de viagem. No bolso da bermuda e na cueca que ele usava os militares do 2º Batalhão da PM encontraram porções de drogas.

O flagrante ocorreu na tarde deste sábado (6), durante patrulhamento pelo Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O cabo Hemerson Maciel, responsável pela ocorrência, relatou que André Pantoja Ribeiro seguia a pé pela Avenida Lago Verde quando passou a correr ao avistar a viatura. Ele deixou a maleta para trás, mas logo alcançado.

Já com o suspeito na viatura, os policiais retornaram ao local onde ele havia arremessado a mala. Dentro foi encontrado um colete com a identificação da “Senasp/MJ” (Ministério da Justiça), semelhante aos utilizados pelas forças de segurança do Estado.

No total, os policiais encontraram 8 porções de crack no bolso da bermuda e 20 na cueca.

À polícia, André disse que ainda iria comercializar o entorpecente. Sobre o colete, ele contou que levaria para guardar em casa a mando de um traficante.