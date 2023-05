Jovem que tratava tuberculose é morto a facadas em construção abandonada de praça

Crime ocorreu no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi morto a facadas na noite desta terça-feira (2), no bairro do Laguinho, região central de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 22h20, numa construção abandonada que é utilizada por moradores em situação de rua e usuários de drogas, localizada na Praça Chico Noé.

A Polícia Científica confirmou que Wellington Willi Deniur de Almeida, mais conhecido como Zé Gotinha, foi atingido com duas facadas nas costas.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe), juntamente com uma equipe do 6º Batalhão da PM fizeram diligências pela região, mas ninguém foi preso e a autoria do homicídio ainda permanece desconhecida.

Familiares da vítima compareceram ao local e disseram que Wellington, além de dependente químico, fazia tratamento para curar uma tuberculose.

Ele foi encontrado em meio a um rastro de sangue numa área de grande movimento. Quando o Samu chegou ao local, já não havia sinais vitais.

O delegado Rogério Campos, da Decipe, suspeita que o assassinato tenha sido motivado por um desentendimento ocorrido durante o consumo de drogas ou dívidas com outros usuários.

Segundo a polícia, em 2016, quando ainda era menor de idade, Zé Gotinha teria se envolvido em um latrocínio (roubo seguido de morte). O alvo foi o entregador de pizza Eliel Pereira dos Santos, morto com 63 facadas e a pauladas, durante uma emboscada armada por por um grupo de adolescentes.

A Polícia Civil prossegue nas buscas pela elucidação do crime e disponibiliza o Disk Denúncia (96) 99170 4302.