Lucas desafia Marina a provar se ‘alguém vive de clorofila ou fotossíntese’

Foi durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Ao ironizar a decisão do Ibama que negou licenciamento ambiental para a Petrobras perfurar um poço de pesquisa na costa do Amapá, o senador Lucas Barreto (PSD) lançou um desafio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

Foi numa audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, na manhã desta quarta-feira (24), onde o convidado era o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, por requerimento do senador Esperidião Amin (SC).

“Se ela me provar que alguém na Amazônia vive de clorofila ou fotossíntese eu me calo e passo pro lado dela. Enquanto isso vou defender o povo do Amapá”, comentou o senador

Ontem, na tribuna, o Senado já tinha feito um pronunciamento criticando a proibição da exploração de petróleo na Costa do Amapá, numa região a 550 km da foz do Rio Amazonas, já em alto mar.

O senador disse que o “Brasil terá que importar, e de joelhos, petróleo da Venezuela, da Colômbia e da rica Guiana, do Suriname ou dos produtores do Hemisfério Norte, pois ainda teremos, daqui a 50 anos, a quarta maior frota de automóveis do planeta, frotas agrícolas, aviões, todos com tecnologia de consumo de derivados de hidrocarbonetos”.

E lembrou que, em oito anos, a Guiana superou a produção de petróleo da Venezuela. Lucas lembrou ainda que 56% das famílias do Amapá vivem abaixo da linha da pobreza.

Marina Silva foi convocada pelo Senado, após aprovação de requerimento de Lucas Barreto, para prestar esclarecimentos sobre o pedido de licenciamento da Petrobras. A data da ida dela à Comissão de Infraestrutura ainda não foi marcada.