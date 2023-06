Malafaia preside aprovação do Programa Mais Médicos

Deputado federal pelo Amapá presidiu a comissão mista do Congresso Nacional.

A Medida Provisória do Programa Mais Médicos foi aprovada na comissão mista do Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira (31), sob a presidência do deputado amapaense Dorinaldo Malafaia (PDT).

O texto segue agora para a aprovação na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal e, por fim, para a sanção presidencial.

O Mais Médicos é a principal medida do governo federal para ampliar a cobertura médica no país, com foco nas localidades mais isoladas e de difícil acesso. A Amazônia, por exemplo, na atual configuração do programa, terá um destaque especial.

Malafaia conduziu as reuniões e quatro audiências públicas em que destacou a pluralidade de opiniões nos debates. O principal ponto de divergência foi em relação a obrigatoriedade ou não do exame Revalida, para médicos formados em países do exterior.

Inicialmente, o texto do governo eximia a obrigatoriedade do exame por até oito anos, durante a vigência do médico intercambista com o programa. Mais de 90 emendas foram apresentadas e, no fim, a relatora, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN), construiu um texto de consenso, diminuindo para quatro anos o período em que o médico formado no exterior poderá atuar no programa sem o Revalida.

O deputado do Amapá ressaltou que até 28 mil médicos poderão ser contratados e lembrou de localidades como o Arquipélago do Bailique, onde a permanência de médicos é mais difícil.