Marinha autoriza içamento de rebocador

Operação deve ser executada ainda hoje

Por SELES NAFES

A Marinha autorizou a empresa Norte Log a fazer o içamento do rebocador que afundou no rio Matapi, entre os municípios de Mazagão e Santana, no último domingo (7).

A operação deve ocorrer na tarde desta terça-feira (9), segundo informações da assessoria de comunicação da transportadora.

Ontem, a Marinha notificou a empresa a apresentar um “plano de resgate” como condição para que a operação fosse executada e as buscas retomadas.

Dois tripulantes do rebocador continuam dentro do barco. Seis conseguiram se salvar quando a embarcação virou e afundou numa margem do rio. Os motivos do acidente ainda não foram explicados.

A empresa enviou imagens de bombeiros ajudando a conectar cabos de aço na embarcação que será colocada em sua posição original. Só assim, os mergulhadores esperam chegar aos compartimentos onde os tripulantes podem ter ficado presos.