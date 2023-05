Marinha exige ‘plano de resgate’ e içamento de rebocador é suspenso

Corpo de Bombeiros informou que somente após esse procedimento o empurrador será retirado do rio

Por SELES NAFES

A Marinha exigiu da Norte Log a apresentação de um plano de resgate para autorizar o içamento do empurrador que naufragou, na tarde do último domingo (7), dentro da área de manobras da empresa, entre os município de Santana e Mazagão, região metropolitana de Macapá. Dois tripulantes dos 8 que estavam à abordo continuam dentro do barco.

Dois guindastes foram posicionados sobre uma balsa, ao lado do local do acidente. A ideia era iniciar a operação no período da tarde desta segunda-feira para colocar o empurrador na posição original, facilitando o acesso aos compartimentos onde podem estar as vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 14h. Desde domingo, mergulhadores do Corpo de Bombeiros tentam encontrar as vítimas.

Por volta das 21h de hoje, o CBM informou que a operação de içamento foi suspensa até que o plano de resgate seja apresentado à Marinha.

“O Corpo de Bombeiros aguarda este procedimento para dar continuidade ao trabalho de resgate das vítimas”, informou a instituição em nota à imprensa.