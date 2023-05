Mergulhadores buscam sobreviventes em rebocador que afundou no Matapi

Bombeiros na sede da Norte Log: como a embarcação não afundou totalmente, os mergulhadores acreditam que os tripulantes podem estar vivos

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um rebocador da transportadora Norte Log naufragou, na tarde deste domingo (7), na área de manobras da empresa, próximo da ponte do Rio Matapi, entre os municípios de Mazagão e Santana. Dois tripulantes não tiveram tempo de sair da embarcação, mas os bombeiros acreditam que eles ainda podem estar vivos.

O acidente aconteceu por volta das 14h. Ainda há poucas informações a respeito da ocorrência, que ainda está em andamento.

De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Amapá, oito tripulantes estavam no rebocador que adernou até afundar quase que completamente.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros se juntaram a outros militares que já estavam no local para fazer as buscas dentro do rebocador.

“Como a embarcação não afundou completamente, é possível que ainda estejam com vida”, explicou Amanda Serrano, da comunicação do Corpo de Bombeiros.

A empresa Norte Log determinou a retirada de todos os jornalistas que estavam na cobertura do evento. Eles não puderam ficar nem no portão da sede da empresa, que fica dentro de uma área da transportadora.

O Corpo de Bombeiros ficou de divulgar um boletim até o fim da tarde.