Morre aos 58 anos o jornalista Fran Tavares

Comunicador foi encontrado morto na casa onde morava sozinho

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O jornalista e radialista Fran Tavares, de 58 anos, foi encontrado morto, no fim da tarde desta quarta-feira (10), na casa onde morava, no conjunto Hospital de Base, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

Amigos e familiares falam em ataque do coração, mas a família aguardava até as 18h30 a chegada da Politec para levar o corpo para autopsia.

Francisco Ubaiara Rodrigues era natural de Macapá, e ficou muito conhecido no Amapá no início dos anos 1990 ao apresentar o Globo Esporte da então TV Amapá, hoje Rede Amazônica (afiliada da TV Globo).

No início dos anos 2000 ele deixou a emissora e passou a se dedicar integralmente ao rádio e às transmissões pelas redes sociais, sempre apresentando o programa Batendo Bola. Teve passagens por várias emissoras de rádio.

Nos últimos anos, também estava atuando como gerente operacional no Estádio Zerão, como um dos principais assistentes de Jorginho Macapá, diretor do complexo esportivo.

“Era uma pessoa que estava alinhada comigo em tudo, perdi um amigo e um guerreiro que se entregava para o trabalho”, resumiu o companheiro de trabalho.

Os amigos sentiram falta de Fran hoje pela manhã. Como ele raramente falta ao trabalho, isso despertou a desconfiança de parentes que não conseguiam falar com ele, que morava sozinho.

A filha e o genro foram até a residência, na Rua 3 do Hospital de Base, e arrombou a porta. O corpo do radialista estava na cama. Ainda não há definição sobre velório e nem sepultamento.