Motociclista perde o controle e morre ao se chocar com muro

Acidente ocorreu na rodovia estadual Salvador Diniz, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (11), na Rodovia Salvador Diniz, nas imediações do Bairro Provedor II, em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá.

Segundo informações de testemunhas, o condutor de uma motocicleta dirigia em direção a capital, quando perdeu o controle e acabou se chocando fortemente contra o muro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito do condutor.

A vítima foi identificada como Fred Costa Ferreira, de 43 anos. Após o acidente, o trânsito no trecho da rodovia ficou lento e, somente após alguns minutos, policiais do 4° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, chegaram ao local e organizaram o tráfego.

A Polícia Científica fez a perícia e a remoção do corpo.