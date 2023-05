Motorista alcoolizado atropela 3 crianças e foge

Carro e motorista atropelador foram localizados na Rodovia Norte Sul, na zona norte de Macapá. Veículo apresentava as marcas do impacto nas crianças.

Por OLHO DE BOTO

Três crianças foram atropeladas por um motorista que dirigia sob efeito de álcool na noite desta quarta-feira (24), por volta de 19h, no Bairro Pacoval, em Macapá.

As vítimas, de 11, 12 e 14 anos, seguiam a pé e em grupo com outras crianças pelas margens da Rua São Paulo quando foram atingidas por um carro de passeio em alta velocidade.

O acidente foi gravado por câmeras de segurança da região, o que chama atenção é que o condutor não parou para prestar socorro às vítimas, que estavam de costas para o veículo e não tiveram como de se defender.

Com o impacto, elas foram arremessadas contra o asfalto e o motorista fugiu do local. As vítimas foram socorridas por populares e seguem hospitalizadas em estado estável.

Já o veículo envolvido no sinistro foi localizado na Rodovia Norte Sul, por uma viatura da Polícia Militar. O motorista havia sido detido por populares. Ele foi identificado como Eude Silva Rocha, de 48 anos.

De acordo com o relatório da ocorrência, Rocha foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado final de 0,63 Mg/L indicou que ele dirigia sob efeito de alto teor de álcool no sangue, caracterizando crime de trânsito.

Além de embriaguez ao volante, o condutor cometeu outras duas infrações: transitava com a CNH vencida e com o veículo em situação documental irregular. O veículo foi apreendido e o motorista foi conduzido preso ao Ciosp do Pacoval.