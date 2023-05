Mulher de 22 anos vendia drogas e produtos roubados por facção, diz PF

Durante as buscas, uma quantidade de dinheiro foi apreendida no local, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 22 anos foi alvo da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá. Ela foi presa no Bairro do Muca, zona sul de Macapá, na manhã desta terça-feira (23).

A ação foi chamada de Operação Corrumpens, que ainda cumpriu busca e apreensão no local da prisão. Durante as buscas, uma quantidade de dinheiro, não informada pela polícia, foi apreendida no local, além de celulares.

A ação é um desdobramento de Operações passadas da Força Tarefa. Segundo a Polícia Federal, a jovem traficava crack e cocaína, e revendia objetivos roubados por assaltantes da facção.

Ela tinha ajuda de um adolescente que respondia aos compradores e supostamente gerenciava as vendas e entregas dos entorpecentes aos usuários.

De acordo com a polícia, a investigada já respondeu por roubo qualificado, receptação, furto e tráfico de drogas. Agora, poderá responder por associação criminosa e tráfico.