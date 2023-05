No AP, 253 motoristas são flagrados em excesso de velocidade durante feriadão

Ações buscaram manter a segurança dos viajantes nas rodovias federais do estado.

Da REDAÇÃO

Excesso de velocidade e falta do uso do cinto de segurança foram as principais infrações flagradas nas rodovias federais do Amapá durante a Operação Dia do Trabalhador, que iniciou na sexta-feira (28) e terminou nesta segunda-feira (1), em todo o país.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 253 condutores foram flagrados nas estradas amapaenses transitando com velocidade acima do permitido. Nas 1.048 abordagens, 33 pessoas foram pegas sem cinto de segurança ou cadeirinha de bebê.

Outros números de destaque foram de pessoas autuadas por alcoolemia: 9 constatações e 7 recusas ao teste. Outros 24 condutores também foram autuados por ultrapassagem proibida.

O número positivo foi de zero mortes nas rodovias federais do Amapá. Apenas dois acidentes foram registrados, um no trecho urbano de Macapá, onde um pedestre foi atropelado, mas sofreu lesões leves, e outro sem vítimas, apenas danos materiais.