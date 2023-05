No PAI, 80% dos pacientes poderiam ter sido tratados em UBSs

Da Redação

Até o dia 24 de abril, dos 3,7 mil pacientes recebidos no Pronto Atendimento Infantil (PAI) do Hospital da Criança, 80% poderiam ter sido tratados numa UBS de bairro. É o que mostra levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa).

Há uma preocupação com a escalada de atendimentos, especialmente de crianças com síndromes gripais, o que é comum nesta época do ano. Ao chegarem no PAI, as crianças com essas características mais leves recebem classificação azul ou verde.

Durante todo o mês de fevereiro deste ano, por exemplo, dos 3,2 mil pacientes atendidos, mais de 2 mi receberam a classificação verde. Em março, foram 4,9 mil atendimentos, com mais de 1 mil classificações verdes.

“É comum neste período sazonal aumentar os casos de crianças doentes o que cresce o fluxo de pacientes, no entanto, os mais graves e as situações de emergência recebem prioridade no atendimento. Isso acaba gerando um tempo de espera maior para atendimento e a lotação do PAI”, enfatizou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que o Amapá está entre os 16 estados que mais possuem casos de influenza tipo A e B, vírus sincicial respiratório e covid-19. Os casos de resfriados precisam ser levados para as UBSs.

O PAI atende casos de urgência e emergência, quando há risco de morte. Veja alguns exemplos.