‘Nunca foi na foz’, esclarece doutor em geografia sobre intenção da Petrobras

Professor Gutemberg Vilhena, da Unifap, explica que o local onde a Petrobras quer perfurar fica muito distante da foz do Rio Amazonas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um gigantesco contorcionismo técnico e ideológico vem sendo usado para barrar a exploração de petróleo no Amapá. A informação de que a Petrobras quer perfurar um poço na foz do Rio Amazonas (ou na bacia da foz) é falsa. O professor e doutor em geografia Gutemberg Vilhena, que é do quadro docente do curso de Relações Internacionais da Unifap, explica que existe a “bacia sedimentar da foz do Rio Amazonas”, que é uma área vasta que chega na Guiana Francesa, mas que ao mesmo tempo é muito distante do verdadeiro local onde o rio desagua no Oceano Atlântico.

Segundo ele, o alvo da estatal nunca foi a foz, mas um local em alto mar a quase 600 km de distância da foz. Veja mais no quadro SNTV.