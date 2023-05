Operação desmonta comércio ilegal com apreensão de ouro, armas e 3,3 mil munições no Jari

Esquema de comércio ilegal de ouro, armas e munições pode ter envolvimento de um bombeiro militar do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Rodoviária Federal que visava combater fraudes veiculares no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá, acabou descobrindo um esquema de comércio ilegal de ouro, armas e munições – que pode ter envolvimento de um bombeiro militar do Amapá.

O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira (11). Tudo começou quando militares da Rotam/Bope, 11º Batalhão e patrulheiros rodoviários federais abordaram uma picape suspeita, modelo Strada, na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Sarney.

O carro era conduzido por Romerson Rocha, de 26 anos, que estava com a carteira de habilitação vencida e transportava 115 g de ouro e, ainda, levava consigo 10 munições calibre 38 na bermuda.

Indagado sobre procedência do material, o motorista levou os policiais até a residência do comerciante, identificado como Atalibra Alves, de 58 anos. Lá, com a autorização do morador, foi encontrado um grande carregamento de munições de diversos calibres.

Atalibra teria assumido a responsabilidade pelo comércio ilegal e informado aos policiais que as munições eram fornecidas por um bombeiro militar, e que a revenda ilegal seria para complementar a renda da família, já que estaria passando por dificuldades financeiras.

O nome do suposto fornecedor foi repassado ao delegado plantonista da 1ª DP do Jari, que agora dará prosseguimento às investigações.

No total, foram apreendidos 114,8 g de ouro; três armas longas, sendo 1 rifle calibre 22 e 2 espingardas 1 de calibre 32 e outra de ar comprimido 5.5; e vasta munição: 3.332 cartuchos de diversos calibres, além de 442 cartuchos de pólvora, 1 pacote de chumbo, 3.900 espoletas, 1 luneta e 1 balança de precisão.