Oxigênio para 30 novos leitos do HE chega nesta terça no Amapá

São 12 mil toneladas que estão sendo transportadas em um navio da Marinha, que partiu de Belém (PA) com destino a Santana (AP) e depois Macapá (AP).

Estão a caminho do Amapá 12 mil toneladas de oxigênio que o Governo Federal enviou para abastecer 30 novos leitos abertos no Hospital Universitário (HU). O insumo vai reforçar as medidas de contensão ao surto de síndromes respiratórias agudas graves.

A crise mantém internados 171 pacientes, sendo 35 em UTIs. No Hospital da Mulher Mãe Luzia, 18 bebês com menos de um mês seguem internados com síndromes. Mais de 90% dos leitos estão ocupados por crianças, principalmente com menores de 6 meses.

Os tanques de oxigênio estão sendo transportados em um navio da Marinha, que partiu ontem (21) de Belém (PA). O insumo foi adquirido por meio de tratativa do Governo Federal com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pelo HU. A Ebserh solicitou apoio da Marinha do Brasil na logística de transporte.

No último sábado (21), o Estado adquiriu 15 respiradores, 12 monitores, e recebeu do Governo do Espírito Santo, mais de 1,5 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 2 ventiladores de transporte, que oferece melhor condição de assistência hospitalar ao profissional da saúde.

De janeiro até a primeira semana de maio deste ano, o Amapá teve aumento de 53,11% nos casos de síndrome gripal, e 108,33% evoluíram para as formas mais graves da doença, comparado ao mesmo período de 2022.

Até agora, o Vírus Sincicial Respiratória (VSR) tem sido registrado em 50% dos casos. O restante é causado pelos vírus Influenza A e B e o novo coronavírus (Covid-19).

O cenário fez com que o Governo do Estado decretasse situação de emergência no dia 13 de maio, devido ao surto das síndromes respiratórias.