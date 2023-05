Petróleo: Alliny sugere união das bancadas federal e estadual após negativa do Ibama

Deputada que também preside Alap engrossou as reações políticas à decisão que barrou a pesquisa da Petrobras

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A deputada estadual Alliny Serrão (UB) sugeriu, nesta quinta-feira (18), uma articulação política mobilizada em todos os segmentos para tentar reverter a decisão do Ibama que negou licenciamento ambiental para a Petrobras pesquisar petróleo no Amapá.

A Petrobras teve negada a autorização para perfurar um poço de sondagem em alto mar, a 550 km de distância da foz do Rio Amazonas e a 175 km do Cabo Orange, o ponto mais extremo do Amapá ao norte. O Ibama alegou falta de comprovação de segurança para o meio ambiente.

“Vamos unir nossas bancadas federal e estadual, governo do Estado, entidades e sociedade civil para reverter essa decisão injusta que impede o desenvolvimento para o nosso Estado”, comentou a deputada, que também é a atual presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

A decisão também causou reações de toda bancada de senadores, além do governador Clécio Luís, que foi duro nas críticas ao posicionamento do Ibama. Clécio disse que a alegação do Ibama foi uma “desonestidade intelectual”.

Nesta sexta-feira (19), a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá e a mais próxima de onde a Petrobras pretende fazer a exploração. Do local de almejado pela estatal até Oiapoque um helicóptero leva mais de 1h.