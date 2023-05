PF apreende muito dinheiro em operação contra presidiários do ‘golpe do nudes’

Mais de R$ 250 mil foram apreendidos em uma casa. Os detentos aplicavam golpes de dentro da cadeia

Por LEONARDO MELO

Policiais federais e estaduais fizeram uma grande apreensão de dinheiro, na manhã desta sexta-feira (19), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra presos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Eles são acusados de aplicar golpes de dentro da cadeia. Foram apreendidos mais de R$ 250 mil.

A Operação Illusio foi deflagrada pela força tarefa formada pela PF em conjunto com corporações estaduais. Quatro mandados foram cumpridos nos bairros Jardim Felicidade e nos Congós, e um no Pavilhão F1 do presídio. A ação foi um desdobramento da primeira operação realizada em junho de 2022.

Os bandidos do pavilhão se revezavam no mesmo celular para usar perfis falsos no Facebook com o objetivo de extorquir dinheiro.

Os criminosos escolhiam as vítimas, normalmente homens, se passavam por garotas adolescentes e mandavam fotos eróticas.

Após isso, eles se identificavam como policiais civis ou parentes das vítimas e ameaçava divulgar tudo se não recebessem dinheiro, que era repassado por depósitos ou transferências.

Os crimes investigados são de extorsão e associação criminosa. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos três celulares.

O dinheiro estava numa das casas, dentro de uma mochila trancada com cadeado num guarda-roupas.