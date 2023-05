PF prende administrador de grupo que vendia drogas pelo WhatsApp

Segundo a PF, ele vendia drogas na região conhecida como Portelinha, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (30), em Santana, a 17 km de Macapá, acusado de fazer a venda organizada de drogas através de um grupo do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. O nome do acusado não foi divulgado pelas autoridades.

A investigação é da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá, que além do mandado de prisão contra o acusado, ainda o prendeu em flagrante ao encontrar drogas e dinheiro durante buscas na residência dele, no Bairro Igarapé da Fortaleza.

Segundo a PF, o acusado montou e administrava um grupo de WhatsApp, através do qual recebia encomendas de drogas. Após os pedidos no grupo, ele fazia a entrega ou pedia para os ‘clientes’ retirarem a droga na região conhecida como Portelinha, próximo de onde foi preso esta manhã.

A investigação apontou que o serviço de delivery ou retirada expressa da droga comprada diretamente pelos consumidores dependia de como estava o policiamento na Portelinha. Segundo a investigação, a companheira do acusado a vigiava a área para informar quando estaria livre de policiais.

Se a região estivesse sem o policiamento, o consumidor era aconselhado a fazer a retirada da droga. Se a polícia estivesse rondando a área, o traficante faria delivery.

Ainda de acordo com a investigação, o suspeito também era administrador de outro grupo de WhatsApp composto de membros de uma facção.

O acusado já responde por homicídio, mas atualmente estava em regime domiciliar.