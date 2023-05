Plantio de milho cresce 86% no Amapá

Fazenda em Porto Grande, a 100 km de Macapá, tem mais de 300 hectares plantados.

Da REDAÇÃO

Com crescimento de 86% entre as safras de 2021 e 2022, o milho chegou a área cultivada passou de 2,5 mil hectares em 2022, superando os 1,33 mil hectares do ano anterior e passou a ser o segundo grão mais cultivado no Amapá, ficando atrás apenas da soja.

Os números são do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na quarta-feira (26), Dia Internacional do Milho.

Segundo o Rurap, a produção de milho no Amapá é de, em média, uma tonelada por hectare e a cotação atual da saca com 60 kg na bolsa de valores brasileira é de R$ 55,16. Contudo, esse preço é variável para cada estado e, no Amapá, o produto é comercializado entre R$ 80 e R$ 90.

O milho também é estratégico para a produção de outros alimentos, sendo a base das rações utilizadas na avicultura e suinocultura. Tanto agricultores quanto pecuaristas recebem do Governo do Amapá, por meio do Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI), incentivos para ampliação e comércio dos produtos.

O PPI Safra 22/23 já entregou para 230 avicultores cerca de 115 toneladas de ração à base de farelo de milho adquiridas no mercado local. O alimento é utilizado no primeiro ciclo de criação de galinhas caipiras, com investimento de cerca de R$ 275 mil.

A suinocultura também recebeu investimentos nesse período, com 180 toneladas de ração entregues a 110 pecuaristas. O aporte na atividade soma mais de R$ 1 milhão.