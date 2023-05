PM descobre desmanche de motos em quintal de residência

Motocicletas e motores roubados e adulterados foram apreendidos na casa, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do 2º Batalhão da PM do Amapá prenderam um mecânico e desativaram um desmanche de motos que funcionava em meio ao matagal do quintal de uma residência, localizada na zona norte de Macapá.

O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira (23), no Bairro Jardim Felicidade I. No local, foram encontrados capacetes, motores, ferramentas e 3 motocicletas, uma delas já totalmente desmontada.

De acordo com a PM, Gemerson Ruan Castro de Oliveira, de 28 anos, trafegava numa motocicleta que havia sido roubada horas antes no Bairro Perpétuo Socorro. O veículo foi avistado por uma patrulha, que tentou abordar o suspeito, mas ele acelerou o veículo e se refugiou em uma residência na Travessa Leão Zagury.

Entretanto, o rastreador da motocicleta estava ativo e os policiais logo encontraram o endereço. Lá, ele foi flagrado, em um dos cômodos da casa, tentando retirar o localizador do veículo.

À polícia, Gemerson revelou que havia recebido a moto das mãos de um conhecido para verificar se ela tinha GPS, mas os policiais acabaram descobrindo que havia outras motocicletas com sinais de adulteração e algumas peças espalhadas pelo quintal. Ele ainda terminou a montagem de uma das motos na frente dos policiais. Veja:

Tudo foi apreendido e ele foi levado preso para o Ciosp do Pacoval, juntamente com: 11 chaves de boca, 1 maleta com diversas ferramentas, 3 capacetes, 2 motores de motos com sinais de adulteração, 1 chassi de moto com numeração raspada, 1 motocicleta Honda 160cc com adulteração na placa e motor e 1 motocicleta modelo Fan 160, com restrição de roubo.