Polícia acha arma escondida em lago

Ação ocorreu numa área de pontes da Avenida 15 de Novembro, periferia de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Uma arma de grande precisão foi tirada das mãos do crime pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), na noite de terça-feira (30), em Santana, a 17 km de Macapá.

A apreensão ocorreu após levantamento do serviço de inteligência do GTA, que indicou que Jamison dos Santos Vidal, de 20 anos, escondia uma arma.

Com base nesta informação, os policiais chegaram nas passarelas e iniciaram buscas dentro do lago. Depois de pouco tempo, encontraram uma pistola 9 mm com o carregador.

Durante a ação policial, um homem que estava no local foi revistado e com ele foram encontradas 22 porções de crack, além da quantia de R$ 446.

Segundo a polícia, ele confessou que comercializava drogas na área. Jamison foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.