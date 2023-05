Polícia apreende prensas industriais e R$ 350 mil em maconha sintética

Mais de 20 kg de skank avaliados em R$ 300 mil, foram apreendidos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Policiais civis e militares do Amapá prenderam um homem, no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá, acusado de tráfico de drogas. No local, as equipes encontraram uma prensa industrial usada para organizar as drogas.

O acusado é investigado pela Delegacia de Homicídios em outro inquérito. Com informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp, e apoio da COE (Bope), os policiais chegaram até o endereço, que já tinha um mandado de busca e diversas denúncias de que havia drogas no local.

Cerca de 20 kg de maconha sintética (skank) foram apreendidos, além de mais de 100 munições, balanças e duas prensas.

Clésio Oliveira da Gama, 34 anos, era investigado por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

“Na delegacia ele confessou que as drogas são dele, e agora ele será apresentado na audiência de custódia para que o judiciário delibere se ele vai para o Iapen. Agora, vamos apurar quem recebia e de onde veio essa droga”, explicou o delegado Leonardo Alves.

A polícia calculou que a droga apreendida está avaliada em R$ 350 mil.