Polícia captura suspeitos de matar vendedor de comida

Suspeitos estavam em fuga em um Siena quando foram abordados no município de Pedra Branca do Amaparí, a 187 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Suspeitos de envolvimento em uma execução ocorrida na noite de ontem (23), em Macapá, foram localizados no começo desta tarde de quarta-feira (24), no município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km da capital.

São 4 adultos, entre os quais estariam os 2 atiradores vistos na cena do crime. Eles foram abordados dentro de um carro, modelo Siena.

Eles são acusados de executar um homem que ajudava a esposa na venda de comidas e bebidas, na frente do comércio onde a vítima morava com a mulher, na 21ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Eles foram localizados em uma ação da Delegacia de Homicídios, com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Ciosp), que seguiram os rastros dos suspeitos desde que a execução foi registrada.

O delegado Leonardo Alves comandou a ação de captura. Ele interrogou os suspeitos presos, mas não deu detalhes dos depoimentos.

A reportagem, no entanto, apurou que a ordem para matar o comerciante teria partido de dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), a mando de um traficante preso. O nome dele, contudo, não foi divulgado pelas autoridades.

Os presos foram identificados como:

1 – Kauan Oliveira da Silva, que está com mandado de prisão por roubo em aberto. Ele teria sido um dos atiradores;

2 – Édson Barbosa Sarmento, o Foguetinho, que também teria puxado gatilho para matar o comerciante;

3 – Lucas dos Santos Ramos, conhecido como Luquinha ou Buxo, que estaria dando cobertura estava na hora do homicídio, segundo a polícia;

4 – Éder Lima e Sousa. Ele seria o motorista que deu fuga no Siena para Pedra Branca, de acordo com a investigação.

O homicídio

Luiz Carlos Silva dos Santos, de 36 anos, foi morto por volta de 18h. Ele estava em casa, onde também funciona o empreendimento do casal quando foi surpreendido pelos criminosos.

Segundo o apurado pela polícia, a vítima estava de costas para a rua, enquanto fazia a manutenção de um velho freezer, foi quando foi atacada no puxadinho do comércio por dois atiradores, que surgiram de uma área de pontes. Pelo menos 10 tiros atingiram a vítima.

Após os disparos, correram usando a mesma área de pontes como rota de fuga, localizada a poucos metros do local do crime. Testemunhas disseram que havia um terceiro bandido dando cobertura aos comparsas.

Segundo a polícia, José Carlos tinha passagem por tráfico de drogas. Mesmo com esse histórico, a vítima era bem quista na vizinhança, pois não tinha nenhuma desavença e se dava bem com todos.