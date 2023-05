Por celulares, detentos anunciavam drogas, armas e produtos roubados

Força Tarefa cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão para investigar o tráfico de drogas de dentro da cadeia em Macapá.

Da REDAÇÃO

De dentro das celas, líderes de uma facção criminosa presos negociavam drogas, armas e produtos roubados por membros da quadrilha do lado de fora do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O esquema, feito com uso de proibidos celulares dentro da cadeia, foi descoberto em investigação da Força Tarefa de Segurança Pública, que cumpriu 4 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão dentro e fora dos muros do presídio, na manhã desta sexta-feira (26).

A ação policial, chamada de Operação Dust – uma referência ao termo ‘pó’, em inglês –, fez buscas em uma casa no Bairro Novo Horizonte, onde um investigado foi preso preventivamente. Ele vai se juntar a outros três investigados presos no Iapen.

Esses detentos foram identificados como lideranças que anunciavam os produtos em grupos de conversas da facção e outras redes sociais restritas a membros do crime organizado.

As drogas, que variavam entre supermaconha, maconha, cocaína e LSD, todos em grande quantidade, eram oferecidas até com descrição de valor, tipo, peso e quantidade.

Segundo a Polícia Federal, a investigação é um desdobramento da Operação Caixinha, deflagrada por esta Força Tarefa em maio deste ano, que identificou membros da facção responsáveis pelo sistema de pagamento de mensalidade, denominado “caixinha”. O valor era cobrado dos integrantes por mês.

Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a Polícia Federal, PRF, PM, PC, IAPEN e SEJUSP. A ação de hoje contou ainda com a participação do BOPE, Força Tática e GAECO – do Ministério Público Estadual.