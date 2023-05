‘Precisa voltar às suas raízes’, diz deputado do AP à Marina em audiência

Marina foi questionada por Acácio Favacho na Comissão de Meio Ambiente

A negativa do Ibama para exploração de petróleo no Amapá não sai das manchetes. Na tarde desta quarta-feira (24), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi criticada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP), durante audiência na Câmara Federal. O parlamentar, que chegou até a recitar a letra de uma música de Joãozinho Gomes, acha que Marina (que é acreana) esqueceu sua origem.

A ministra estava na Comissão de Meio Ambiente apresentando seu plano de trabalho, e não escapou dos questionamentos sobre a decisão do Ibama de impedir a pesquisa de petróleo na costa do Amapá, e não na foz do Amazonas como a “grande imprensa” e setores do governo alardeiam.

“Talvez a senhora ministra, os seus técnicos e o presidente do Ibama precisem voltar às suas raízes e ter mais conectividade com os estados da região amazônica para ter mais propriedade de discutir esse tema”, avaliou.

Acácio lembrou que as populações do Amapá e do Pará não foram consultadas pelo Ibama.

“Conectividade, se puder acrescentar uma palavra no seu Plano de Trabalho, seu grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente nas decisões futuras. Essa decisão foi açodada, precipitada, com todo respeito do meu ponto de vista e do meu povo do Amapá ao qual eu represento aqui, e do povo do Estado do Pará”, comentou o deputado.

Acácio falou das inconsistências do relatório técnico do Ibama que embasou a negativa do licenciamento ambiental, e informou que o Amapá discutiu o assunto numa grande audiência pública em Oiapoque, na semana passada.

“A decisão não oportunizou o povo do Amapá e de todos os outros estados que compõem a Margem Equatorial. A senhora Ministra, não oportunizou a nossa população que é tão carente”, disse.

“Nós só vamos conseguir construir esse entendimento da direita, da esquerda, do centro, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário se tivermos a oportunidade no seu plano de trabalho de ter a palavra conectividade. (…) Finalizo, mencionando um trecho de uma música que é um hino para o Estado do Amapá – Quem nunca viu o Amazonas. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus”.