Presa, policial penal é acusada de estuprar o próprio filho

Menino tem 7 anos. Caso ocorreu na comunidade do Carmo Macacoari, distrito a 90 km de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Uma policial penal do Amapá foi denunciada e presa, neste domingo (7), por supostamente ter abusado sexualmente o próprio filho, um menino de 7 anos. O caso ocorreu na comunidade do Carmo Macacoari, distrito a 90 km de Macapá.

Segundo relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a denúncia foi feita por uma amiga da acusada, que estava hospedada na casa de passeio da infratora.

De acordo com o relato, por volta de 7h, a denunciante foi até o destacamento da PM do Amapá na localidade e contou ter presenciado, no quarto em que estava dormindo, atos libidinosos entre a amiga e o filho dela. Ela contou que, nesse cômodo, havia duas camas: uma em que estava dormindo e outra onde estavam a amiga e o filho.

A mulher contou aos policias que, primeiramente, ouviu gemidos pela madrugada, mas imaginou que a amiga poderia estar sonhando. Entretanto, por volta de 5h30, voltou a ouvir os gemidos e “barulho de beijo”.

Nesse momento, ligou a lanterna do celular e enxergou o filho em cima da mãe, ambos despidos, se beijando. Rapidamente, a policial penal se cobriu com um lençol.

A mulher saiu imediatamente da casa e foi até o destacamento policial. Militares do 13º Batalhão foram ao local e conduziram a policial penal até o Ciosp do Pacoval, em Macapá.

O delegado Wilker de Andrade Silva, plantonista, confirmou que a policial foi autuada pelo crime de estupro de vulnerável, mas não quis adiantar mais detalhes. Ela segue presa e será encaminhada para audiência de custódia nesta segunda-feira (8).

Ao invés de aguardar pela audiência presa no Ciosp, ela foi levada para um Centro de Custódia do Iapen.