Procura por emprego surpreende e obriga SVS a prorrogar inscrições

Edital convocava para a entrega presencial de documentos, mas órgão decidiu estender inscrições para o site até amanhã, 19

Por LEONARDO MELO

A procura por um emprego temporário na Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) gerou uma fila gigantesca, na tarde desta quinta-feira (18), na sede do órgão, na zona sul de Macapá. Houve muita reclamação entre os candidatos porque o próprio edital do certame avisava que a inscrição seria presencial em apenas um dia. Diante da situação, a superintendência decidiu estender as inscrições também online e prorrogar o prazo.

A SVS abriu vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, bioquímico, biomédico, agente de vigilância em saúde e digitador/administrador. No último dia 13, o governador Clécio Luís (SD) decretou estado de emergência na saúde após a morte de três crianças vítimas do surto de gripe, em Macapá. Mais de 40 estão intubadas em UTIs da rede hospitalar pública e privada.

O edital do processo seletivo simplificado para reforçar as equipes avisava que as inscrições ocorreriam somente hoje, das 8h às 18h, na sede da SVS, na Avenida 13 de Setembro, no Bairro do Buritizal. Por volta das 16h, a fila de candidatos se desdobrava em quatro ao longo do quarteirão da 13 de Setembro quase chegando na Avenida Pedro Lazarino.

“Estamos há horas na fila. Às 17h distribuíram uma senha e avisaram que a inscrição também pode ser online. Mas só decidiram isso agora”, queixou-se uma candidata.

A coordenação da SVS confirmou que a procura superou as expectativas, e que por isso decidiu estender a inscrição para o site da SVS. Para se inscrever clique aqui.

“Como não podemos extrapolar o prazo da inscrição presencial prevista em edital (até às 18h), nós distribuímos 100 senhas que foram todas atendidas, e informamos na fila o endereço eletrônico para a inscrição no site, que agora vai até amanhã (19), às 23h59”, explicou a diretora da SVS, Margarete Gomes.

A contratação será emergencial e imediata. Cada contrato terá duração de 1 ano. VEJA O EDITAL AQUI