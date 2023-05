Procurado no Amapá morre em confronto com a PRF em garimpo de terra Yanomami

Sandro de Moraes Carvalho era foragido da Justiça amapaense por crime de roubo. Confronto ocorreu em Roraima.

Da REDAÇÃO

Um dos quatro garimpeiros mortos em confronto com a Polícia Rodoviária Federal, durante incursão com o Ibama, na terra indígena Yanomami, em Roraima, era foragido da Justiça do Amapá, segundo nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) na segunda-feira (1º). O conflito ocorreu na noite de domingo (30).

Segundo o MMA, Sandro de Moraes Carvalho, 29 anos, conhecido como Presidente, era o líder de uma facção formada por garimpeiros ilegais. O grupo criminoso seria responsável pela morte indígena e o controle de garimpos ilegais na terra Yanomami. No sábado (29), três Yanomamis foram baleados na região, um morreu e dois estão hospitalizados.

O ataque dos garimpeiros armados, de acordo com o Ministério, ocorreu quando a aeronave que levava os policiais e os agentes do Ibama para uma fiscalização no território indígena pousou em uma pista clandestina.

“Houve confronto na ação de domingo e quatro garimpeiros morreram, entre eles um foragido da Justiça no Estado do Amapá. Agentes federais apreenderam 11 armas com criminosos: espingardas calibre 12mm, um fuzil e pistolas calibre 45, de uso restrito. Os corpos chegaram a Boa Vista na noite de domingo. (…) Os policiais revidaram e atingiram quatro atiradores, que não resistiram aos ferimentos”, diz a nota do ministério.

O MMA comanda uma ofensiva policial para desmobilizar a presença garimpeira na região, desde o mês de fevereiro. Mais de 300 garimpos já foram destruídos, além de motores, dois aviões e um helicóptero dos invasores, segundo a pasta.