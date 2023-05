Veja a análise contida no Salmo 16

Compartilhamentos

Boa tarde! Quanto tempo você gasta do dia orando, ou seja, falando com Deus? Se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Segundo a Bíblia, a comunicação com Deus pode ser feita de diversas formas. Veja o conselho apresentado no Salmo 16. Tenha uma ótima semana e fale com Jesus!!