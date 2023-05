Randolfe anuncia reforço de R$ 60 milhões para saúde nos municípios

Maior parcela, cerca de R$ 23 milhões, foi enviada para a capital

Compartilhamentos

Da Redação

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), confirmou nesta quarta-feira (24) que a União vai liberar R$ 60 milhões para os municípios do Amapá. O recurso é para ser usado na assistência básica de saúde, ou seja, nas UBSs.

O valor que será enviado para cada município foi definido pelo Ministério da Saúde.

Veja abaixo como ficou a partilha:

Macapá R$ 23.401.686,56

Santana R$ 8.702.207,99

Laranjal do Jari R$ 5.178.948,41

Amapá R$ 1.329.815,91

Calçoene R$ 1.075.051,62

Cutias R$ 538.779,98

Ferreira Gomes R$ 1.152.636,09

Itaubal R$ 968.487,23

Laranjal do Jari R$ 5.178.948,41

Macapá R$ 23.401.686,56

Mazagão R$2.966.758,90

Oiapoque R$ 3.312.332,19

Pedra Branca do Amapari R$ 2.442.478,45

Porto Grande R$ 2.313.876,62

Pracúuba R$ 706.349,13

Santana R$ 8.702.207,99

Serra do Navio R$ 897.708,37

Tartarugalzinho R$ 3.028.197,56

Vitória do Jari R$ 2.666.053,05