Rede estadual ainda tem 2,7 mil vagas, saiba quais escolas

Da REDAÇÃO

Ainda sobram 2,7 mil vagas nas escolas da rede pública estadual do Amapá, nos municípios de Macapá e Santana.

Nessas duas cidades, há 980 vagas remanescentes para o ensino fundamental, 250 para o ensino médio regular e 1,5 mil vagas para o ensino médio integral.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seed), a sobra de vagas tem relação com reformas de algumas escolas, que ampliaram os espaços de atendimento, pandemia, migração de famílias, evasão escolar, municipalização de algumas escolas, entre outros motivos.

Em Macapá, a Escola Estadual Irmã Santina Rioli, no Bairro Trem, na zona sul, ainda conta com 24 vagas abertas, destas 12 são para o 8º ano, e 12 para o 9º ano.

As escolas Cecília Pinto, Maria do Carmo Viana dos Anjos, Antônio Ferreira Lima Neto, também disponibilizaram vagas remanescentes para todas as séries do ensino médio.

Este ano, a previsão é atingir mais de 110 mil alunos.

Disque-vaga

Pais ou responsáveis que têm filhos fora da escola ainda podem fazer a matricula para não perder o ano letivo. Para saber a disponibilidade, a Seed criou o Disque-vaga, que informa a escola e a etapa de ensino em há vagas. O número de WhatsApp é o (96) 99112-7599.