Relojoeiro pioneiro e ex-vereador vive drama pessoal

Aos 78 anos, o pioneiro enfrenta problemas de saúde e, sem condições financeiras, a família pede ajuda para o tratamento.

Por JONHWENE SILVA

Considerado por muito tempo um dos políticos de grande influência em Santana, Raimundo Balieiro de Matos, ou simplesmente o popular “Gastura”, vive um drama pessoal. Aos 78 anos, o também pioneiro em relojoaria enfrenta problemas de saúde e, sem condições financeiras, a família pede ajuda para o tratamento.

Seu Gastura é conhecido por ser um dos primeiros relojoeiros da cidade. Trabalhava na Área Portuária. A profissão lhe rendeu fama pelo profissionalismo e gentileza no trato com os clientes.

Com vontade de fazer algo mais pela população, decidiu se aventurar na política e então no ano de 1988, foi eleito e se tornou presidente na 1ª Legislatura da Câmara de Vereadores. Ficou no cargo por apenas um mandato, e não largou a profissão de consertar relógios.

Gastura está com problemas cardíacos. Além disso, exames comprovaram o aparecimento de um cisto no rim, uma hérnia umbilical, alterações degenerativas na coluna vertebral, diabetes, pressão alta, hepatite medicamentosa, obstrução no canal que liga o fígado a vesícula biliar, uma pedra de 0.7 cm, e uma infecção muito grave no sangue.

Diante quadro grave, familiares e amigos decidiram engajar uma campanha para arrecadar recursos que vão custear as despesas do tratamento, considerado caro. Segundo o genro de seu Gastura, André Souza, a situação é delicada.

“A família decidiu então pedir ajuda, já que seu Gastura está num quadro bem delicado. Estamos na fase de levantar todos os custos que sabemos que são elevados. Inicialmente, descobrimos que ele precisa fazer um exame que só era realizado no Pará. Agora, soubemos que tem um hospital particular em Macapá que realiza o procedimento e estamos nessa luta para custear as despesas do tratamento dele. Esse pioneiro santanense fez bastante por muitas pessoas e pelos santanenses de um modo geral, né”, enfatizou André.

Os interessados em ajudar nas despesas do tratamento de saúde do seu Gastura podem enviar doações de valores para o pix 740 953 822-87 (CPF), Banco Santander, em nome de Rúbia Santos de Matos, filha dele. A família e amigos agradecem desde já a ajuda.