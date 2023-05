SANTANA: Com até 200 casos de abuso infantil a cada 3 meses, conferência discute problema

O “Grito das Crianças do Norte” foi o tema escolhido para a 1ª edição do evento

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um velho problema social, e que atinge todo o país, foi abordado durante um evento neste sábado (20), na sede do IFAP em Santana que fica a cerca de 17 quilômetros de Macapá. A 1ª Conferência Municipal de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi organizada pelo Conselho Tutelar atraindo especialistas no assunto, e autoridades.

Segundo levantamento do Conselho Tutelar de Santana, baseado em relatórios dos cinco conselheiros, trimestralmente são registrados de 180 a 200 casos dos mais variados de violência, abuso, exploração sexual, estupro, abandono de crianças e adolescentes no município.

O “Grito das Crianças do Norte” foi o tema escolhido e debatido no evento que contou com bom número de presentes. A conferência faz ainda uma alusão ao ‘Maio Laranja’, mês onde escolas municipais aderem a campanha de combate à exploração sexual infantil. O conselheiro tutelar Amauri Barros, considera importante o envolvimento de toda a sociedade, principalmente, no fortalecimento de canais de denúncias.

“Esse debate e a conferência é importante em virtude dos casos que são registrados em Santana. O Conselho Tutelar puxou a ideia e, dessa forma, vamos cobrar que as autoridades criem leis mais duras e severas, e que estas mesmas leis, não prescrevam. Além disso, o evento serve para que se fortaleça a rede de proteção ao menor no município, incentivando que a população denuncie”, disse.

A conferência teve ainda como palestrante o advogado Elsonias Corrêa, conselheiro da OAB que abordou o tema: “A Segurança Pública no Combate à Violência Contra a Criança e Adolescente e o Aparelhamento da Rede de Proteção”. A deputada federal Silvia Waiãpi (PL), que é membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, também palestrou.

“Importante ouvir as reivindicações da sociedade de um modo geral e abordar um tema tão presente. Vejo que é fundamental melhorar a rede de defesa da criança e adolescente de um modo geral. Ou seja, no país todo. Por isso, está de parabéns o Conselho Tutelar de Santana pela iniciativa”, finalizou Waiãpi.