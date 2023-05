Santuário de Fátima começará a ser erguido

Área onde será erguida a nova estrutura para abrigar devotos, na região central de Macapá.

REDAÇÃO

A obra do novo complexo religioso de Nossa Senhora de Fátima foi autorizada pela Prefeitura de Macapá e deve iniciar na próxima segunda-feira (29). A ordem de serviço foi assinada esta semana pelo prefeito, Dr. Furlan.

Segundo o gestor, o desafio é que a obra esteja concluída até o Círio, em outubro.

“A área foi entregue ao santuário por meio de um termo de cessão. O novo complexo fomenta o turismo religioso e reforça o espaço para oferecer conforto aos devotos”, afirmou o gestor municipal.

Com os trabalhos encabeçados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), a construção fica localizada ao lado do Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Av. Profa. Cora de Carvalho, no bairro Santa Rita, Zona Sul da capital. O local estava fechado e em desuso desde 2019.

“Uma obra extremamente importante para a comunidade católica. Com essa tomada de decisão, ganhamos mais um patrimônio público importante para o povo de Macapá”, disse o secretário municipal de obras, Cássio Cruz.

A estrutura destinada a celebrações religiosas contará com 3 pavimentos O ambiente será composto por anfiteatro, três banheiros (wc feminino, masculino e PCD), escritório, arquibancada, uma sala de celebrações, além do projeto de paisagismo. O complexo também terá piso tátil para acessibilidade. O recurso de 2.352.861,62 é inteiramente do Tesouro Municipal.

Em 2014, ao completar 50 anos, a então Paróquia foi elevada a Santuário Nossa Senhora de Fátima. No Santuário acontecem duas grandes importantes celebrações: Dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrado em 13 de maio e a santa missa do Círio de Nazaré. É do Santuário de Fátima, também, que a procissão do Círio dá largada.