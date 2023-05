Veja a análise de Salmo 11

Bom dia! “Que segurança, sou de Jesus. Já desfruto bênçãos da Luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à Glória dos Céus”. Essa é a primeira estrofe de um dos hinos cristãos mais conhecidos. A autora dessa canção teve uma história dramática que nos serve e lição, e coaduna com o que diz o Salmo 11. Veja a análise e tenha uma ótima quarta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!