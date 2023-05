Veja a análise de hoje no Salmo 17

Bom dia! Não há crescimento sem dor, sem as duras lições da vida. Veja o que disse o rei Davi no Salmo 17, que pede a Deus para ser provado no fogo. Como é como dizem no esporte: sem dor, não há ganho. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima terça-feira (23) com o nosso Senhor Jesus!