Senador tem WhatsApp ‘sequestrado’ e perde acesso ao aplicativo

Davi Alcolumbre não consegue usar o app desde ontem à noite. Criminosos continuam passando mensagens

Por SELES NAFES

A Polícia do Senado está investigando a invasão e o sequestro do número de WhatsApp do presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (UB-AP). O senador perdeu acesso ao próprio número, que agora está sendo usado pelos criminosos.

O crime foi percebido ontem (11) à noite, quando o senador não conseguiu mais usar o aplicativo. Ao mesmo tempo, pessoas próximas do parlamentar passaram a receber mensagens diversas, na maioria delas com pedidos de dinheiro.

O Portal SelesNafes.Com apurou que não se trata de uma clonagem simples. Os criminosos conseguiram invadir o sistema do WhatsApp e passar pelas duas etapas de verificação para habilitar o aplicativo em outro aparelho.

Com isso, eles conseguem entrar em contato com pessoas da agenda do senador, mantendo até o histórico de conversas, o que dá mais convencimento ao diálogo que na verdade é um golpe.

A assessoria do senador informou que o senador continua sem acesso, e que tenta reaver o controle da conta em diálogo com a empresa Meta, proprietária do WhatsApp, do Facebook e do Instagram.

Ontem, outros senadores também registraram boletins de ocorrência informando que sofreram tentativas de invasão dos aplicativos.