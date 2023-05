Senai do Amapá abre mais de 500 vagas para cursos gratuitos

Inscrições para o processo seletivo terminam no dia 26 de maio

Da Redação

Vagas são para as unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari, onde ficam Laranjal e Vitória do Jari

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional no Senai do Amapá. Ao todo, são 510 vagas para as unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari, onde ficam Laranjal e Vitória do Jari.

São 240 vagas em Macapá, 180 em Santana e 90 no Vale do Jari. Os cursos são de:

Agente de produção e consumo sustentáveis

Assistente contábil financeiro

Assistente de recursos humanos

Confeiteiro

Metrologista

Operador de computador

Padeiro

Pintor de obras imobiliárias

As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 26 de maio, e as aulas estão previstas para o dia 29 de maio. A idade mínima varia de acordo com o curso, entre 14 e 16 anos, assim como a escolaridade. A duração dos cursos é de no máximo 55 dias.

Para consultar os editais clique aqui.

“Essa é uma excelente oportunidade para quem está visando uma oportunidade de carteira assinada ou para quem quer empreender, pois a formação, além de gratuita, é com a qualidade Senai”, frisou a supervisora de Planejamento Escolar, Gislanine Baia.

As matrículas podem ser realizadas online clicando aqui ou no próprio Senai.