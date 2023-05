Veja a análise de Jó 40

Bom dia! Bob Marley dizia que até o Sol é humilde, pois no fim do dia se põe e deixa a Lua brilhar. Romantismos a parte, o verdadeiro conceito de humildade ainda é desconhecido para muitos. No capítulo 40, Jó entende que precisava mais ouvir do que falar. Veja a análise deste trecho no canal Reavivados por Sua Palavra desta quinta-feira (4), e tenha um ótimo dia com nosso Senhor Jesus!